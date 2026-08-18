Nuovi controlli tra gli ambulanti del mercato settimanale, aumenta quota di chi si mette in regola

Nel corso delle verifiche condotte sul posto, come già capitato durante precedenti controlli, ad alcuni ambulanti, privi di qualsiasi autorizzazione a collocare le rispettive bancarelle, è stato vietato di allestirle

Gela. Devono mettersi in regola con i pagamenti per poter proseguire la loro attività all'interno dell'area mercatale alla Cittadella. Sta crescendo drasticamente il numero di ambulanti che nelle ultime settimane, in concomitanza con l'avvio di controlli condotti dalla polizia locale e dall'amministrazione comunale, ha iniziato a pagare quanto dovuto per la presenza in area pubblica. Anche questa mattina, all'alba, per la terza settimana consecutiva, gli agenti della polizia locale, l'assessore Filippo Franzone e gli operatori comunali, hanno condotto verifiche lungo l'intera area mercatale. Allo stato, sono settantatré gli ambulanti che stanno progressivamente regolarizzando la loro posizione, con i pagamenti che mancavano del tutto all'appello. In totale, sono circa centoventi quelli che operano settimanalmente nell'area della Cittadella. Nel corso delle verifiche condotte sul posto, come già capitato durante precedenti controlli, ad alcuni ambulanti, privi di qualsiasi autorizzazione a collocare le rispettive bancarelle, è stato vietato di allestirle. Gli accertamenti proseguiranno fino a quando tutti gli esercenti saranno in regola con i pagamenti in favore del Comune, che peraltro in una condizione di dissesto non può permettersi voci di entrata azzerate.