Nuove attività di ricerca e valorizzazione per il santuario greco di Bitalemi
Le attività coinvolgeranno direttamente gli studenti del corso di laurea magistrale in Classical Archaeology di UnitelmaSapienza, impegnati nelle campagne di scavo e nello studio dei reperti.
Gela. È stato siglato un protocollo d’intesa tra il Parco archeologico di Gela, l’Università degli Studi di Roma UnitelmaSapienza e il Club Unesco di Gela, con l’obiettivo di approfondire lo studio del santuario dedicato a Demetra Thesmophoros.
Il progetto si concentrerà in particolare sulla seconda fase di frequentazione del sito, compresa tra la seconda metà del VI e la fine del V secolo a.C., per ricostruire l’organizzazione dello spazio sacro e il suo rapporto con l’antica Gela.
Le attività coinvolgeranno direttamente gli studenti del corso di laurea magistrale in Classical Archaeology di UnitelmaSapienza, impegnati nelle campagne di scavo e nello studio dei reperti. Previste anche iniziative rivolte al pubblico per far conoscere il ruolo del santuario nella vita religiosa dell’antica città e valorizzare i materiali conservati nel Museo archeologico di Gela.
A sottoscrivere l’accordo il rettore di UnitelmaSapienza Bruno Botta. Per l’Università parteciperanno al progetto docenti e ricercatori dell’ateneo, con il coinvolgimento anche del Polo di Gela, mentre per il Club Unesco il referente è Giuseppe Nicoletti.