Nuova stagione, nuovo Gela: la probabile composizione del girone I

Verrà annunciata ufficialmente mercoledì 30 la composizione del girone I del prossimo torneo di Serie D, che vedrà il Gela tra le compagini protagoniste.

Gela. Cresce a dismisura l’entusiasmo in attesa dell’inizio del ritiro precampionato del Gela, al via lunedì pomeriggio al “Presti”. Dopo il mercato da big attuato, il club locale si presenterà ai suoi tifosi per voltare insieme pagina verso un nuovo capitolo del calcio gelese. I sostenitori biancazzurri avranno l’occasione di vedere di persona i propri beniamini solo per qualche giorno, prima del trasferimento verso Linguaglossa, alle pendici dell’Etna. Questo per allenarsi con temperature più tollerabili e prepararsi al meglio in attesa dell’inizio della stagione agonistica. Il calcio dilettantistico italiano accenderà i motori domenica 24 agosto con il primo turno dellaCoppa Italia, dando il via ad una lunga annata che si preannuncia come sempre ricca di emozioni. Al via domenica 7 settembre, invece, il torneo di D, che giungerà al capolinea il 3 maggio. Il girone, che verrà ufficializzato mercoledì 30, sarà formato da diciotto squadre: dodici siciliane, quattro calabresi e due campane. Gela, Messina, Milazzo, Nuova Igea Virtus, Ragusa, Pro Favara, Enna, Nissa, Sancataldese, Athletic Palermo, Acireale e Paternò le compagini isolane. Certe del posto, oltre lo stretto di Messina, Vibonese, Reggina, Vigor Lamezia e Sambiase. Crescono le probabilità, invece, che le campane che verranno inserite nel girone I saranno Savoia e Gelbison, che vanno a sostituire di fatto Pompei e Scafatese.