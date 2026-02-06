Nuova rete San Leo attiva, sopralluogo nell'area: "Rafforziamo sistema idrico della città"

È uno dei tratti che nel tempo ha presentato spesso guasti, costringendo a lunghi stop idrici

Gela. Entra in rete stabilmente l'acqua della linea San Leo. Questa mattina, il sopralluogo condotto dal sindaco Terenziano Di Stefano e dall'assessore Filippo Franzone, che fin dal momento dell'insediamento hanno lavorato a un piano complessivo di rafforzamento del sistema idrico, con maggiori approvvigionamenti e un'erogazione il più vicino possibile all'obiettivo h24. La rete San Leo è stata integralmente sostituita, con lavori condotti da Siciliacque. È uno dei tratti che nel tempo ha presentato spesso guasti, costringendo a lunghi stop idrici. Negli ultimi giorni, l'erogazione è stata interrotta proprio per permettere l'innesto della rete. "Vogliamo arrivare, anche con la rete San Leo a pieno regime, nei prossimi mesi a una copertura del 60-70 per cento della città, con erogazione h24. Ci scusiamo con la città per questi giorni di interruzione dovuti proprio all'esigenza di mettere in rete la linea San Leo", ha spiegato Di Stefano. Da Siciliacque fanno sapere che "per ridurre l’impatto sul territorio e sulla viabilità, i lavori sono stati eseguiti con l’ausilio di tecniche “no-dig”, cioè senza scavo. In particolare, è stata utilizzata la trivellazione orizzontale controllata (Toc) per l’attraversamento della Sp8 (via Butera) e di un canale di drenaggio delle acque meteoriche. L’operazione ha consentito la realizzazione di un tunnel sotterraneo di oltre 300 metri, con una profondità che supera gli 8 metri nel punto centrale, evitando scavi a cielo aperto e limitando i disagi alla circolazione. L’ammodernamento della condotta garantirà un duplice beneficio: una drastica riduzione dei fuori servizio legati alle manutenzioni d’urgenza e una significativa diminuzione delle dispersioni idriche. L’intervento rappresenta un passo decisivo verso l’efficientamento del sistema idrico locale, assicurando una maggiore continuità del servizio e una gestione più sostenibile della risorsa idrica a beneficio della cittadinanza gelese".