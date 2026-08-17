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Nuova fase eruttiva dell’Etna, limitate le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania

Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto.

A cura di Redazione Redazione
17 agosto 2026 10:23
Nuova fase eruttiva dell’Etna, limitate le attività di volo in arrivo all’aeroporto di Catania -
Sicilia
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CATANIA (ITALPRESS) – SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2. Sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto. Nessuna restrizione in partenza. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).

Fact Check

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Fonte:

Verificato il: 17 agosto 2026

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