Nuova condotta idrica San Leo, interventi conclusi e domani la presentazione

Gela. Il sindaco Terenziano Di Stefano e l'assessore Filippo Franzone, che lavorano fin dall'inizio per migliorare tutta la rete idrica, la terranno a “battesimo”, domani mattina, nel corso di un sopralluogo, insieme alla stampa. Dopo mesi di attesa e non pochi slittamenti, è stata attivata la nuova condotta San Leo. Gli interventi sono stati ultimati, affidati a Siciliacque. Si tratta di una delle reti principali per il servizio idrico in città. Lungo la condotta San Leo, negli anni, non sono mai mancate rotture consistenti, che hanno bloccato l'erogazione per giorni in tante aree della città. Gli interventi erano finalizzati a un efficientamento, che dovrebbe permettere di superare le emergenze. Il progetto ha previsto la sostituzione integrale di oltre 3.900 metri lineari della condotta preesistente con una nuova tubazione in Hdpe (Polietilene ad alta densità).