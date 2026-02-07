Quotidiano di Gela

Nuova Città Gela alla prima sfida del girone di ritorno, arriva il Volley San Lucido

Quarte in classifica, Tilaro e compagne avranno un intero girone di ritorno per ridurre il divario dal podio e raggiungere le posizioni privilegiate della graduatoria

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
07 febbraio 2026 17:46
Gela
Sport
Gela. Esordio nel girone di ritorno per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, che dà il via alla seconda metà del campionato di Serie B2 ospitando il Volley San Lucido, già affrontato all’andata e battuto per 3-0. Quarte in classifica, Tilaro e compagne avranno un intero girone di ritorno per ridurre il divario dal podio e raggiungere le posizioni privilegiate della graduatoria. “Ho accettato questa scommessa per puntare al gradino più alto del podio. Sono ambizioso ed ottimista e come ho detto al mio arrivo non vedo una situazione drammatica - dichiara ai nostri microfoni Dario Messana, tecnico giallorosso -. Avremo tanti scontri diretti da affrontare e alla fine tireremo le somme. Ciò che è certo è che d’ora in poi daremo il massimo in ogni partita”.

