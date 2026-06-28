Nuova Città di Gela, ufficiale l’arrivo di Sabrina Lucescul

Nella passata stagione ha vestito la maglia del Melilli, militante nello stesso girone di B2 del sodalizio gelese.

Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela accoglie in giallorosso Sabrina Lucescul. Centrale classe ‘97, porta con sé un bagaglio prezioso di esperienza e successi. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Melilli, l’atleta militante nello stesso girone di B2 del sodalizio gelese.

"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura - dichiara l’atleta ai microfoni del club -. Ringrazio la Società per la fiducia e sono pronta a dare il massimo in questa stagione, con entusiasmo, impegno e voglia di raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo a Gela".