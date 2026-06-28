Nuova Città di Gela, ufficiale l’arrivo di Sabrina Lucescul
Nella passata stagione ha vestito la maglia del Melilli, militante nello stesso girone di B2 del sodalizio gelese.
A cura di Redazione
28 giugno 2026 14:27
Gela. L’Ecorigen Nuova Città di Gela accoglie in giallorosso Sabrina Lucescul. Centrale classe ‘97, porta con sé un bagaglio prezioso di esperienza e successi. Nella passata stagione ha vestito la maglia del Melilli, l’atleta militante nello stesso girone di B2 del sodalizio gelese.
"Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura - dichiara l’atleta ai microfoni del club -. Ringrazio la Società per la fiducia e sono pronta a dare il massimo in questa stagione, con entusiasmo, impegno e voglia di raggiungere gli obiettivi. Non vedo l’ora di scendere in campo a Gela".