Nuova Città di Gela nel vivo della preparazione estiva: Aceto guida il nuovo corso

Il sodalizio locale ha affidato la propria panchina al giovane tecnico di 29 anni Gianluca Aceto e non vuole farsi cogliere impreparato.

Gela. Stagione agonistica al via per l’Ecorigen Nuova Città di Gela, l’anno prossimo nuovamente ai nastri di partenza del campionato di Serie B2. Agli ordini di Gianluca Aceto e dei suoi collaboratori, le nuove giocatrici giallorosse hanno già iniziato la fase di preparazione precampionato. Cambiano le atlete, i componenti dello staff tecnico ma non le ambizioni del sodalizio locale, che ambisce a migliorare il risultato della passata stagione e a lottare nuovamente per le posizioni più elevate della graduatoria del girone come fatto l’anno scorso, anche se l’epilogo non ha poi sorriso al club presieduto da Claudio Guarnera.

“Abbiamo azzerato quasi totalmente la squadra riconfermando solo Giulia De Luca. Le ambizioni rimangono importanti, siamo consapevoli di aver allestito una squadra di livello e dobbiamo puntare al vertice della classifica - dichiara ai nostri microfoni Massimo Bonaccorso, direttore sportivo della Nuova Città di Gela -. Sappiamo anche che ci sono delle avversarie che si sono rinforzate parecchio e non sarà facile”.

“Si punta a fare meglio dell’anno scorso. È una società che può permettersi di farlo con un progetto serio e con gente competente - afferma Giulia De Luca, libero giallorosso -. Siamo reduci dalla significativa esperienza dell’anno scorso ma vogliamo partire più forti di prima”.

Scelto per il ruolo di allenatore Gianluca Aceto, giovanissimo tecnico di 29 anni che vanta già diverse vittorie e partecipazioni a campionati importanti, a livello giovanile e non solo. Visti il suo curriculum e la sua preparazione, però, al club non piace definirla scommessa. Guidato dal classe ‘97, il nuovo organico sta già sudando sul parquet del PalaLivatino ormai da qualche giorno in vista dei primi impegni ufficiali, a cui la squadra vuole arrivare nelle migliori condizioni possibili.

“Le ragazze in palestra stanno dando tutto e non si fermano un attimo. Questa è una bellissima cosa ed è esattamente ciò che abbiamo richiesto - afferma il neo tecnico Gianluca Aceto -. Sono ragazze che meritano come persone prima che come atlete”.

“Gianluca è una scommessa solo relativamente. È giovane ma ha già fatto parte di staff tecnici importanti e vinto campionati - prosegue il ds -. È uno che ha parecchio polso e come tutta la squadra vuole mettersi in gioco per togliersi tante belle soddisfazioni”.