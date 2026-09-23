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Nucleare, Meloni “Scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto”

ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi quarant'anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una sce...

A cura di Redazione Redazione
23 settembre 2026 19:00
Nucleare, Meloni “Scelta coraggiosa e di buon senso, altro impegno mantenuto” -
Italia
Italpress
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ROMA (ITALPRESS) - "Oggi il Parlamento ha approvato in via definitiva la legge sul nucleare. Dopo quasi quarant'anni, l'Italia torna ad avere un quadro di regole per produrre energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso. Oggi importiamo elettricità prodotta dalle centrali nucleari di nazioni vicine, ma non possiamo produrla noi. Questa legge serve a cambiare le cose". Così su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Cosa significa per famiglie e imprese - prosegue -: Più sicurezza energetica: meno dipendenza dall'estero e meno esposizione alle crisi internazionali che abbiamo pagato in bolletta. Energia stabile e a basse emissioni, che lavora insieme a tutte le altre, a partire dalle rinnovabili. Una risposta concreta alla domanda di elettricità che crescerà con data center e intelligenza artificiale".

"Parliamo di tecnologie di nuova generazione, non delle vecchie centrali. Ora il Governo scriverà le norme attuative su sicurezza, autorizzazioni, gestione dei rifiuti e rapporto con i territori - conclude Meloni -. Era un impegno preso con gli italiani. Un altro impegno che abbiamo mantenuto".

- Foto IPA Agency -

(ITALPRESS).

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Prima della pubblicazione, la redazione ha verificato e consultato le fonti elencate di seguito per garantire l'accuratezza delle informazioni riportate.

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Verificato il: 23 settembre 2026

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