Nozze di Dua Lipa, Schifani “La correzione del Telegraph non basta, servono scuse ufficiali alla Sicilia”

Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani

PALERMO (ITALPRESS) – “Prendo atto che il Telegraph ha modificato il titolo del proprio articolo sulle nozze di Dua Lipa, sostituendo l’inaccettabile riferimento al “covo della mafia” con l’espressione “ex covo della mafia”. Si tratta di una correzione doverosa, che conferma come le critiche mosse dalla Sicilia fossero fondate. Tuttavia, questa modifica non basta. Il danno d’immagine arrecato alla Sicilia e ai siciliani è stato enorme, perché ancora una volta la nostra terra è stata associata a uno stereotipo che non la rappresenta e che ignora decenni di sacrifici, di lotta alla criminalità organizzata e di riscatto civile, culturale ed economico. Le nozze di Dua Lipa hanno acceso i riflettori internazionali sulle bellezze e sulle eccellenze della Sicilia. È quindi ancora più grave che una testata prestigiosa abbia scelto di richiamare un cliché che mortifica un intero popolo. Per questo ritengo che la semplice correzione del titolo non sia sufficiente. Mi aspetto dal Telegraph delle scuse ufficiali alla Sicilia e ai siciliani. Il rispetto per la verità dei fatti e per la dignità di una comunità non può essere considerato un dettaglio editoriale”. Lo dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani.

“SICILIA COVO DI MAFIA”, IL TITOLO DEL TELEGRAPH CHE HA GENERATO LE POLEMICHE

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).