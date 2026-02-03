Nozze di Diamante: 60 anni d’amore per Salvatore Favitta ed Enza Catania

Dal loro “sì” del 1966 è nata una famiglia costruita con pazienza e dedizione.

Gela. Sessant’anni non sono solo un numero. Sono giorni, sacrifici, sorrisi, scelte difficili e mani che non si sono mai lasciate. Il 2 febbraio 2026 Salvatore Favitta ed Enza Catania celebrano le loro Nozze di Diamante, una storia d’amore che attraversa il tempo con la forza della semplicità e dei valori veri.

Dal loro “sì” del 1966 è nata una famiglia costruita con pazienza e dedizione. Anche quando la vita li ha portati lontano da casa, come negli anni vissuti in Svizzera, Salvatore ed Enza hanno affrontato tutto con dignità, lavoro onesto e uno sguardo sempre rivolto al futuro dei loro figli. Un amore che ha dato vita a Giuseppe, Francesco, Rita, Concetta e Gessica, e che oggi continua a vivere negli occhi dei nipoti e dei pronipoti. Una famiglia numerosa, viva, unita, che trova in loro il suo punto di riferimento.

La celebrazione in chiesa e la festa al Palazzo Mattina non sono solo un anniversario, ma una fotografia di sessant’anni di vita condivisa, un’eredità fatta di valori, rispetto e amore