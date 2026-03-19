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Notte di fuoco a Palermo per le “vampe” di San Giuseppe, in fiamme anche cassonetti e auto

Notte di fuoco a Palermo. Da ieri sera, per le cosiddette "vampe" di San Giuseppe, incendi in alcuni quartieri del capoluogo siciliano

A cura di Redazione Redazione
19 marzo 2026 08:05
Notte di fuoco a Palermo per le “vampe” di San Giuseppe, in fiamme anche cassonetti e auto -
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PALERMO (ITALPRESS) – Notte di fuoco a Palermo. Da ieri sera, per le cosiddette “vampe” di San Giuseppe, alcuni quartieri del capoluogo siciliano, in particolare lo Zen 2, sono stati “incendiati” da bande di giovanissimi. Anche quest’anno tensioni e sassaiole con le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. In fiamme, oltre a cataste di legna, cassonetti dell’immondizia e auto. Distrutta dal fuoco anche una palma, in piazza Magione.

Nelle ultime 24 ore, i Vigili del Fuoco di Palermo sono stati impegnati in quasi 80 interventi, dei quali circa 40 sono stati incendi di Vampe o che hanno coinvolto autovetture o rifiuti. Durante alcuni di questi interventi, che sono sempre stati eseguiti in collaborazione con le forze dell’ordine, le squadre hanno subito sassaiole o lanci di bottiglie, che hanno arrecato danni ai mezzi VVF e delle forze dell’ordine. In un intervento, inoltre, 5 unità dei Vigili del Fuoco hanno subito un vero e proprio agguato, ed stato necessario il loro trasporto al pronto soccorso. Fortunatamente, il personale è stato già dimesso con la prognosi di un giorno.

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– foto copertina di repertorio IPA Agency –

– foto gallery Vigili del Fuoco Palermo –

(ITALPRESS).

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