Notte dei musei, sabato sera apertura per il sito dei relitti greci

L’evento si inserisce nel più ampio ambito della Giornata Internazionale dei Musei Aperti

Gela. Sabato 23 maggio, dalle 19 alle 21, il Museo dei Relitti Greci aprirà straordinariamente le proprie porte in occasione della Notte Europea dei Musei, iniziativa internazionale dedicata alla valorizzazione del patrimonio culturale e alla promozione della fruizione dei luoghi della cultura nelle ore serali. L’evento, organizzato in collaborazione con il Gruppo Archeologico Geloi, con il Gruppo Archeologico di Italia, con il patrocinio della Regione Siciliana – Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana, del Comune di Gela e di Gela Med, si inserisce nel più ampio ambito della Giornata Internazionale dei Musei Aperti, contribuendo a rafforzare il ruolo del museo quale luogo di memoria, identità e partecipazione collettiva.

La serata sarà impreziosita da una visita guidata presso il Museo dei Relitti Greci, accompagnata dalla lettura di brani classici della letteratura greca a cura della sezione teatro del Gruppo Archeologico Geloi, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra archeologia, storia e teatro.

Un appuntamento di grande valore culturale che conferma l’impegno delle istituzioni e delle associazioni del territorio nella promozione e valorizzazione del patrimonio storico-archeologico della città di Gela. L'ingresso sarà simbolicamente di 1 euro.