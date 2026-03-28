Norme cimiteri, Giorrannello: "Lavoro importante per i cittadini"

Il provvedimento approvato ieri dal consiglio comunale

Gela. Il consiglio comunale, nella seduta di ieri, ha approvato la modifica al regolamento che disciplina le confraternite e la gestione degli spazi cimiteriali. "Un passaggio atteso e necessario, che consentirà alle confraternite di sviluppare nuovi loculi e di intervenire sulle parti ammalorate, garantendo maggiore sicurezza e decoro all’interno del cimitero comunale. È un regolamento che ho voluto con tutte le mie forze perché rappresenta un atto di responsabilità verso la città e verso le famiglie che ogni giorno vivono questi spazi. Grazie a questa modifica, finalmente si potrà intervenire in modo più efficace, ordinato e sicuro. Esprimo inoltre un sentito ringraziamento a tutte le commissioni che hanno lavorato al provvedimento: Affari Generali, Ambiente e Urbanistica, insieme ai rispettivi presidenti e componenti, «per l’impegno, la collaborazione e il senso istituzionale dimostrati. Un ringraziamento è rivolto anche all’Amministrazione comunale e al settore competente, che, pur essendo oggi fortemente ridimensionato, è riuscito a elaborare una modifica tecnica complessa e indispensabile". L’approvazione del regolamento rappresenta solo il primo passo di un percorso più ampio. Adesso servono ulteriori atti per completare la programmazione cimiteriale, che deve avere un orizzonte almeno decennale. È un lavoro già avviato, che richiede visione, pianificazione e continuità amministrativa. Il cimitero è un luogo sacro, ma è anche un’infrastruttura pubblica che va governata con serietà e lungimiranza. Con questo provvedimento, il consiglio comunale conferma la volontà di restituire ordine, sicurezza e prospettiva a un settore che per troppo tempo ha sofferto ritardi e mancanza di strumenti adeguati", dice il consigliere comunale Massimiliano Giorrannello.