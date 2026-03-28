Norme cimiteri, Cascio: "Necessarie e il lavoro proseguirà"

Ieri l'approvazione degli atti

Gela. Le norme che aggiornano la disciplina sui cimiteri, ieri sera in consiglio comunale, sono state approvate dopo un lungo lavoro condotto dalle commissioni affari generali e ambiente, presiedute dai civici Giovanni Giudice e Floriana Cascio. "Con questi provvedimenti - dice Cascio - daremo maggiori risposte a chi attende la degna sepoltura perché verrà eliminato il limite massimo per la realizzazione di loculi e si farà riferimento invece agli esiti di perizie tecniche. Inoltre, spetterà alle confraternite sostenere i costi degli interventi di manutenzione di strutture che a Farello si presentano spesso in condizioni precarie. Personalmente, mi sono occupata della stesura di questi atti". Per Cascio, "era fondamentale dare un impulso e il lavoro proseguirà sul regolamento. Peraltro, si aggiunge agli interventi previsti per la realizzazione di nuovi loculi e ritengo che si debba analizzare con attenzione pure il tema della cremazione dato che l'unico sito in provincia si trova a Delia". Dall'opposizione, con il consigliere Gabriele Pellegrino, è arrivato l'invito a non sottovalutare la strada di un ampliamento, attraverso un project financing, altro tema che si è riproposto negli anni. Il sindaco ha sottolineato l'esigenza di un confronto generale su tutti questi punti.