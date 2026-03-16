"Non sono isolato, lavoro con M5s e sindaco", Giorrannello: "Nessun assessore o consigliere può fare tutto da solo"

Non ci sono solo l'irrequietezza di qualche dem e l'incognita della rappresentanza nel governo locale: tra le pieghe vanno letti altri aspetti, partendo da ciò che accade pure tra i cinquestelle

Gela. Nella maggioranza del sindaco Terenziano Di Stefano, che la scorsa settimana ha fatto il punto dopo diversi inciampi di percorso, è evidente che diversi rapporti vadano registrati al meglio. Non ci sono solo l'irrequietezza di qualche dem e l'incognita della rappresentanza nel governo locale: tra le pieghe vanno letti altri aspetti, partendo da ciò che accade pure tra i cinquestelle. “Isolato? Per nulla – dice il consigliere pentastellato Massimiliano Giorrannello – le dichiarazioni dell'avvocato Scepi? Lo ringrazio perché nel tempo mi è stato vicino, garantendomi sostegno sempre. Escludo che quanto ha riferito possa avere ragioni politiche. La decisione di aderire al Movimento cinquestelle l'abbiamo presa insieme. Nel partito, sto portando avanti il mio percorso e voglio contribuire a farlo crescere. Con l'assessore Simone Morgana stiamo lavorando alla segnaletica stradale del quartiere San Giacomo, che manca del tutto. Con il presidente Paola Giudice, il rapporto è ottimo. Lo stesso vale per l'onorevole Nuccio Di Paola, con il quale siamo impegnati nella campagna referendaria per il no”. Giorrannello tiene però a precisare che ci sono capitoli da migliorare, riferendosi all'intera geografia amministrativa. “L'ho detto durante la riunione di maggioranza della scorsa settimana – continua – serve molto più confronto e dialogo tra consiglieri e assessori. Se ci sono assessori o consiglieri che ritengono di poter fare tutto da soli, senza coinvolgere, difficilmente si potrà andare avanti”. Giorrannello non fa richiami diretti ma probabilmente è un monito diretto pure a qualche esponente sotto bandiera M5s. A maggior ragione, ribadisce che non c'è alcuna difficoltà comunicativa con il sindaco Terenziano Di Stefano. Tra i due, sembrò che fosse calato un certo gelo dopo il passaggio del consigliere dai civici del primo cittadino ai pentastellati. “Non ci sono mai stati problemi con il sindaco – conclude – ho sempre avuto ottimi rapporti con lui. Insieme a Di Stefano, sto lavorando alla programmazione per i cimiteri. In serata, ci saranno provvedimenti in aula consiliare sul tema, che saranno discussi dopo quanto fatto dalle due commissioni congiunte”.