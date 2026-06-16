Non solo i fondi della pista d'atletica, in consiglio anche Unione Comuni e Ghelas

La maggioranza, in primis, dovrà avere numeri consistenti per evitare "infortuni" in corso d'opera

Gela. Non solo la variazione di bilancio per sbloccare i fondi della nuova pista di atletica ma anche Unione dei Comuni e Ghelas. In serata, il civico consesso, in seduta ordinaria, sarà chiamato a valutare punti integrativi. Il presidente Paola Giudice ha inserito l'elezione del componente mancante tra i consiglieri dell'Unione dei Comuni, per i finanziamenti della programmazione regionale. Dopo le dimissioni del pentastellato Massimiliano Giorrannello, non si è ancora proceduto alla sostituzione. Il consiglio è chiamato inoltre a valutare un tema sempre delicato, quello degli importi contrattuali destinati alla municipalizzata Ghelas. La rimodulazione degli stanziamenti è prevista tra i punti integrativi. Infine, c'è la variazione di bilancio per la gara volta al servizio randagismo. La maggioranza, in primis, dovrà avere numeri consistenti per evitare "infortuni" in corso d'opera.