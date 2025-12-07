"Non pagò la cauzione perché in difficoltà economica", pregiudicato assolto

Non aveva a disposizione la somma prevista

Gela. Non era economicamente in grado di versare l'ammontare previsto a titolo di cauzione. E' stato assolto un pregiudicato, Carmelo Gastrucci, finito a processo proprio per aver omesso il pagamento. La difesa, con i legali Rosario Prudenti e Giusy Cauchi, ha sostenuto che l'imputato si trovò in difficoltà economiche, dovute anche ai periodi di detenzione patiti. Non aveva a disposizione la somma prevista e legata alla sua sottoposizione alla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Il giudice Francesca Pulvirenti ha accolto la ricostruzione difensiva, disponendo l'assoluzione con la formula “perché il fatto non costituisce reato”.