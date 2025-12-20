Non ha violato misure restrittive, in appello assolto settantenne

Le forze dell'ordine durante controlli, non lo trovarono nella propria abitazione

Gela. In primo grado, venne condannato per aver violato misure restrittive che gli erano state imposte. In appello, però, un settantenne, con precedenti penali, ha ottenuto una decisione favorevole. La Corte d'appello di Caltanissetta ha accolto il ricorso presentato dal difensore, l'avvocato Giuseppe Cascino. Il legale ha spiegato che in realtà le restrizioni che venivano indicate nell'iniziale accusa erano venute meno e il settantenne aveva la possibilità di allontanarsi dalla propria abitazione. Le forze dell'ordine durante controlli, non lo trovarono nella propria abitazione. Elementi, quelli esposti dalla difesa, che i giudici di secondo grado hanno valutato favorevolmente, pronunciando l'assoluzione.