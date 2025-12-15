Non era autorizzato a vendere botti e materiale esplosivo, esercente sanzionato

Sequestro di tutto il materiale

Gela. In vista delle ormai imminenti festività natalizie, il Questore della Provincia di Caltanissetta Pinuccia Albertina Agnello ha disposto controlli amministrativi a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica finalizzati al contrasto del fenomeno del commercio abusivo di materiali esplodenti e di botti pericolosi o illegali. Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gela, nel corso dei controlli, hanno denunciato un cinquantenne per commercio abusivo di materiali esplodenti. I poliziotti hanno appurato che l’uomo, che gestisce un’attività commerciale nel centro storico della città, era privo della necessaria licenza prefettizia che autorizza la vendita degli artifici pirotecnici, sequestrando diverse tipologie di petardi e batteria da lancio. Nel ricordare che i fuochi d'artificio illegali e artigianali sono vietati e costituiscono un grave rischio per la sicurezza pubblica, la Polizia di Stato raccomanda di festeggiare Capodanno in sicurezza evitando botti illegali, acquistando solo prodotti certificati in negozi autorizzati, leggendo le istruzioni e rispettando le distanze di sicurezza in luoghi aperti, lontano da persone, animali e materiali infiammabili. Quando si utilizzano fuochi d’artificio autorizzati è necessario non metterli nella disponibilità dei minorenni e, in caso di malfunzionamento, tenersi a distanza di sicurezza chiamando le Forze dell’Ordine.