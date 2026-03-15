"Non condividiamo scelte di Giorrannello", Scepi: "Non sono frutto di confronto"

Le parole di Scepi sanciscono la conclusione di un sodalizio politico, in un contesto vicino a quello dell'attuale maggioranza

Gela. Due anni fa, il risultato elettorale ottenuto, partendo dall'esperienza nei quartieri, si rivelò consistente. Oggi, però, nell'area politica che si rivede nel sindaco Terenziano Di Stefano c'è chi vuole tracciare con maggiore precisione una propria posizione. L'avvocato Stefano Scepi sostenne soprattutto la corsa all'assise civica dell'attuale consigliere comunale del Movimento cinquestelle Massimiliano Giorrannello. Insieme a lui, un altro rappresentante del comitato di San Giacomo, Massimo Maganuco, supportò quel percoso. “A Giorrannello mi lega un rapporto di amicizia che tutti conoscono – dice Scepi – però, non condivido molte scelte che ha fatto in questi mesi. Sicuramente, non sono frutto di una mia volontà ma solo di valutazioni che il consigliere ha condotto in autonomia”. Scepi, così come Maganuco, non intende fare sponda all'azione del consigliere che lo scorso anno decise di lasciare i civici di “Una Buona Idea” per aderire al Movimento cinquestelle. Un passaggio, tutto interno alla maggioranza del primo cittadino, che non fu di certo indolore, generando una fase di reciproche incomprensioni tra gli alleati di Di Stefano. Anche quest'aspetto sembra aver inciso. “Il Movimento cinquestelle? Noi siamo liberi pur confermando la decisione di due anni fa di sostenere il sindaco Di Stefano e la sua amministrazione”, precisa Scepi. Poche settimane fa, Giorrannello ha lasciato il consiglio dell'Unione dei Comuni, pure in quel caso ribadendo di averlo fatto seguendo proprie riflessioni e senza dover rispondere a possibili ordini di scuderia. Non è una novità, inoltre, che nel Movimento cinquestelle locale l'innesto di Giorrannello ha generato più di qualche rigidità nel dialogo con altre aree del partito, rappresentate in giunta, mentre il consigliere lavora e dialoga, senza troppe difficoltà, con il presidente del civico consesso Paola Giudice, a sua volta esponente dei pentastellati, e con il capogruppo consiliare Francesco Castellana. Le parole di Scepi sanciscono la conclusione di un sodalizio politico, in un contesto vicino a quello dell'attuale maggioranza, che in settimana, su convocazione del primo cittadino, ha affrontato, tra gli altri aspetti, proprio quello della condivisione nelle scelte programmatiche e di strategia.