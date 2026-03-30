Non ci furono omissioni per il parcheggio disabili, assolto dirigente comunale

L'assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”

Gela. Nessuna anomalia nel mancato rilascio di un'autorizzazione per un parcheggio disabili. Il gup del tribunale ha assolto un dirigente comunale, Simonetta Guzzardi. L'accusa mossa a suo carico era di omissione di atti d'ufficio. Inizialmente, si ritenne che l'autorizzazione non fosse stata rilasciata, nonostante le condizioni necessarie per riconoscerla. Così non era invece, come è stato sostenuto dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Giacomo Ventura. Il procedimento penale scaturì dalla segnalazione di un utente che appunto richiese il rilascio del permesso per un parcheggio e denunciò presunte omissioni. La difesa ha invece ribadito che la richiesta fu vagliata dagli uffici comunali e non risultarono le condizioni per il rilascio. Peraltro, all'utente era già stato concesso un passaggio per favorire l'accesso all'abitazione. L'assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”.