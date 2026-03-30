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Non ci furono omissioni per il parcheggio disabili, assolto dirigente comunale

L'assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”

A cura di Rosario Cauchi Rosario Cauchi
30 marzo 2026 20:10
Non ci furono omissioni per il parcheggio disabili, assolto dirigente comunale -
Gela
Cronaca
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Gela. Nessuna anomalia nel mancato rilascio di un'autorizzazione per un parcheggio disabili. Il gup del tribunale ha assolto un dirigente comunale, Simonetta Guzzardi. L'accusa mossa a suo carico era di omissione di atti d'ufficio. Inizialmente, si ritenne che l'autorizzazione non fosse stata rilasciata, nonostante le condizioni necessarie per riconoscerla. Così non era invece, come è stato sostenuto dalla difesa, rappresentata dall'avvocato Giacomo Ventura. Il procedimento penale scaturì dalla segnalazione di un utente che appunto richiese il rilascio del permesso per un parcheggio e denunciò presunte omissioni. La difesa ha invece ribadito che la richiesta fu vagliata dagli uffici comunali e non risultarono le condizioni per il rilascio. Peraltro, all'utente era già stato concesso un passaggio per favorire l'accesso all'abitazione. L'assoluzione è stata pronunciata con la formula “perché il fatto non sussiste”.

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