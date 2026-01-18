"Non aggredì un operatore della sosta", assolto trentaquattrenne

L'operatore si è costituito parte civile

Gela. Non ci fu un'aggressione a un addetto alla sosta, alle dipendenze della società multiservizi Ghelas. Al termine del dibattimento, è stato assolto un trentaquattrenne, accusato di aver minacciato e aggredito l'operatore, che intanto aveva provveduto a emettere un verbale di infrazione, per la sosta sulle strisce blu. Secondo la procura, per reazione, l'imputato avrebbe inveito contro l'addetto e lo avrebbe picchiato. L'operatore si è costituito parte civile, con il legale Giuseppe Nicosia, ribadendo quanto denunciato subito dopo l'accaduto, risalente a sei anni fa. La difesa, con il legale Lia Comandatore, ha invece ricostruito una dinamica dei fatti differente, sottolineando che all'operatore, poi arrivato in ospedale, fu riconosciuta “una malattia di un solo giorno”. Per la difesa dell'imputato, non ci fu un'aggressione e il verbale di infrazione venne redatto senza attendere il termine minimo per permettere al trentaquattrenne di munirsi del necessario ticket di sosta. L'assoluzione è stata pronunciata dal giudice con la formula “perché il fatto non sussiste”.