Nissa-Gela, Giovannone: “Dispiace per il divieto di trasferta, Gela è nel mio cuore”

Le dichiarazioni di Luca Giovannone a tre giorni dal sentito derby tra Nissa e Gela.

Gela. A tre giorni dal sentito derby tra Nissa e Gela è arrivata la notizia che in tanti attendevano: la trasferta, come accaduto molto spesso nell’arco della stagione, è stata vietata ai residenti nel comune di Gela.

Luca Giovannone, presidente del club biancoscudato, ha voluto rilasciare delle dichiarazioni in merito a ciò ed in merito alla gara in programma per giovedì.

“Mi dispiace che la gara sarà vietata ai residenti a Gela. Accoglieremo bene la squadra ed i suoi dirigenti, faremo in modo che si sentano a casa loro così come abbiamo fatto con tutte le squadre che sono venute a Caltanissetta. In campo scenderanno chiaramente i giocatori. Da una parte vedremo il Gela per raccogliere altri punti ed ipotecare un’ottima salvezza al primo anno in Serie D - dichiara Giovannone -. Dall’altra parte vedremo una Nissa che vorrà sicuramente vincerle tutte da qui a fine campionato, specialmente ora che è prima in classifica. Chi avrà la meglio verrà applaudito da me e dai tifosi di Caltanissetta. Per chi non lo sapesse, Gela è nel mio cuore essendo la prima città siciliana che ho conosciuto anni fa per motivi di lavoro. Mi ci sono anche affezionato a tal punto da aprire lì una filiale che va molto oltre il contesto siciliano. Mando un abbraccio a tutti, viva il calcio”.