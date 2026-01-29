Niscemi: zona rossa in stallo e mutui bloccati

Niscemi, situazione sotto controllo dopo il maltempo: frana ferma e nessun nuovo sfollato

Niscemi. “Niscemi si è svegliata dopo una notte di forte maltempo con notizie incoraggianti sul fronte dell’emergenza. “

La frana che ha interessato l’area resta al momento ferma e non si registra alcun ampliamento della fascia di zona rossa. Di conseguenza, non aumenta il numero delle persone sfollate, un dato che porta un primo, cauto sollievo alla popolazione coinvolta.

Sul piano istituzionale, prosegue il confronto tra le amministrazioni. Il sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, ha infatti accettato di valutare l’idea proposta dal sindaco di Gela, Terenziano Di Stefano, nell’ottica di individuare soluzioni condivise e concrete per affrontare l’emergenza e le sue conseguenze.

Intanto la macchina organizzativa è pienamente operativa. Tra le prime misure adottate, è stato disposto il blocco dei pagamenti dei mutui per le famiglie colpite, un intervento importante per alleviare il peso economico in un momento di grande difficoltà.

Sono state inoltre ripristinate le forniture essenziali, garantendo il ritorno dei servizi di base nelle aree interessate. Parallelamente, si lavora per il ripristino dell’unico accesso disponibile, attraverso interventi straordinari sulla strada rimasta per anni in stato di abbandono, ora tornata strategica per la sicurezza e la viabilità.

La situazione resta monitorata costantemente, mentre istituzioni e tecnici continuano a lavorare per assicurare stabilità, sicurezza e risposte concrete ai cittadini di Niscemi. Mi