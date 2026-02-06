Niscemi, vigili del fuoco a lavoro per entrare nella fascia rossa tra 10 e 50 metri dal fronte della frana

Dovrebbero essere completate entro oggi le operazioni di rilievo della frana di Niscemi eseguite con i droni.

NISCEMI (CALTANISSETTA) (ITALPRESS) – Dovrebbero essere completate entro oggi le operazioni di rilievo della frana di Niscemi eseguite con i droni. Il monitoraggio serve a valutare se i vigili del fuoco possono intervenire nella fascia rossa tra 10 e 50 metri dal fronte della frana, per aiutare gli sfollati nel recupero di oggetti e altre cose utili dalle loro case. Nel corso dell’ultima riunione del Centro coordinamento soccorsi, istituito presso la prefettura di Caltanissetta, è stato deciso che i vigili del fuoco domenica prossima monteranno un campo base e arriverà a Niscemi altro personale per intensificare le operazioni di recupero degli effetti personali, inizialmente nella fascia tra 50 e 100 metri.

Rinnovato l’invito al Comune a mettere a disposizione dei mezzi per effettuare i traslochi. Complessivamente sono stati 841 gli interventi effettuati fino ad oggi dai Vigili del fuoco per aiutare i cittadini a recuperare gli effetti personali dalle abitazioni evacuate dalla zona rossa. Il sindaco Massimiliano Conti, nei giorni scorsi, ha esteso la zona rossa con l’area a valle della frana. Su quest’area la vigilanza è stata affidata al Corpo forestale della Regione siciliana. Intanto, proseguono i lavori per il riallaccio della conduttura del gas alla rete principale. E stamane è giunto a Niscemi il presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico, Pino Bicchielli.

