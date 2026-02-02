Niscemi, scatta vicinanza sindaci e presidenti: in municipio l'europarlamentare Lupo

Attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi

Niscemi. I sindaci della provincia, insieme a tutte le rispettive comunità, esprimono vicinanza e piena solidarietà alla comunità di Niscemi, duramente colpita dalla frana che ha causato gravi disagi e difficoltà al territorio e alle famiglie coinvolte. "In questo momento è fondamentale trasformare la solidarietà in un aiuto concreto. Il Comune di Niscemi ha attivato un conto corrente dedicato alla raccolta fondi, finalizzata a sostenere le famiglie colpite e gli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza. Ecco i dati per la donazione:

Intestatario: Comune di Niscemi

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

IBAN (donazioni dall’Italia): IT26J0103083390000004994745

BIC (donazioni dall’estero): PASCITM1CL4

Causale: Emergenza frana Niscemi

Ogni contributo, anche piccolo, rappresenta un gesto di grande valore e di concreta vicinanza. Niscemi non è sola. La provincia c’è.

Allo stesso modo si esprimono tutti i presidenti dei consigli comunali.

I presidenti dei consigli comunali della provincia di Caltanissetta esprimono la loro piena e sincera vicinanza alla comunità di Niscemi, duramente colpita dalla recente emergenza frana che ha provocato disagi, preoccupazione e sofferenza a tante famiglie. Accogliamo con favore l’istituzione di un conto corrente ufficiale da parte del Comune di Niscemi per la raccolta fondi destinata a fronteggiare l’emergenza e a sostenere le azioni necessarie alla tutela del territorio e dei cittadini. Riteniamo questa iniziativa un gesto concreto di responsabilità e trasparenza, che merita il sostegno di tutte le Istituzioni e dell’intera collettività. Come presidenti dei consigli comunali della provincia, rinnoviamo il nostro impegno a sostenere ogni azione utile che possa contribuire alla ripresa e alla messa in sicurezza del territorio niscemese, invitando Istituzioni a tutti i livelli, cittadini, enti e associazioni a partecipare e sostenere, secondo le proprie possibilità, la raccolta fondi promossa dal Comune. A Niscemi va il nostro pensiero più sentito: in questo momento difficile non siete soli. La vostra comunità può contare sulla solidarietà e sulla vicinanza di tutta la provincia di Caltanissetta.

Oggi, in municipio a Niscemi, è arrivato il parlamentare europeo del Pd Giuseppe Lupo, che ha confermato i contenuti dell'interrogazione presentata alla commissione Ue, basata in primis sullo sblocco dei fondi della procedura "Restore". Insieme a Lupo, diversi esponenti dem della provincia.