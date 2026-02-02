Niscemi riparte dalla scuola, riprese le lezioni: "Insieme ai compagni si sta meglio"

Niscemi riparte così, dai banchi di scuola, con prudenza ma con la forza di una comunità che sceglie di guardare avanti

Niscemi. A una settimana dalla prima frana che ha colpito il territorio, Niscemi riparte dalla scuola. Questa mattina studenti e docenti sono tornati in aula, segnando un importante passo verso il ritorno alla normalità dopo giorni di paura e incertezza. Abbiamo raccolto le testimonianze di insegnanti, alunni e psicologi che hanno accompagnato la ripresa delle attività scolastiche. "Tornare in classe è stato emozionante – racconta una docente – la scuola rappresenta un punto di riferimento fondamentale, soprattutto in momenti difficili come questo". Anche gli studenti parlano di un ritorno atteso, tra un po’ di timore e tanta voglia di rivedere i compagni. "All’inizio avevo paura, ma stare insieme mi ha fatto sentire meglio", confida un alunno. Gli psicologi sottolineano l’importanza della routine e dell’ascolto: la riapertura delle scuole aiuta i più giovani a elaborare quanto accaduto, restituendo sicurezza e stabilità. Niscemi riparte così, dai banchi di scuola, con prudenza ma con la forza di una comunità che sceglie di guardare avanti.