Quotidiano di Gela

Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana

È stata recuperata la croce di Niscemi, crollata a seguito della frana che ha colpito l'area

A cura di Redazione Redazione
15 febbraio 2026 14:45
Niscemi, recuperata la croce caduta nella frana -
Sicilia
Italpress
Regione
Condividi

CALTANISSETTA (ITALPRESS) – È stata recuperata la croce di Niscemi, crollata a seguito della frana che ha colpito l’area. L’operazione, voluta dal Capo del Dipartimento della protezione civile, Fabio Ciciliano, è stata condotta dalle squadre del Nucleo Operativo Centrale di Sicurezza (Nocs) della Polizia di Stato, con i Vigili del Fuoco.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela