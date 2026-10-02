Niscemi, nota al ministero: "Servono più poliziotti in commissariato"

La situazione attuale del commissariato niscemese viene considerata "grave"

Niscemi. Il commissariato di polizia "ha bisogno di almeno quindici unità in più". Il sindacato autonomo di polizia ha scritto al Ministero dell'interno, alla prefettura di Caltanissetta e alla questura. La situazione attuale del commissariato niscemese viene considerata "grave", soprattutto perché c'è necessità di personale da destinare ai controlli sul territorio, resi indispensabili dalla frana dello scorso gennaio e dalla presenza della base militare americana Muos. Nella nota è riportato che "su un organico di circa 40 unità assegnate solo 30 risultano effettivamente impiegabili nei servizi operativi. Il personale deve garantire il controllo del territorio, la sala operativa, la vigilanza dello stabile, la vigilanza nell’area del Muos".