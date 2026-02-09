Niscemi, non c'è più la croce diventata simbolo della resistenza di un'intera comunità: crollata nel fronte frana
A cura di Redazione
09 febbraio 2026 20:17
Niscemi. La croce, nel quartiere Sante Croci a Niscemi, non c'è più. E' crollata in queste ore, lungo il fronte di frana. Era diventata, in queste settimane di emergenza, un simbolo di resistenza. Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che la croce ha ceduto, finendo nel vuoto. Era stata apposta anche nel ricordo del luogo di culto toccato dalla frana del 1997.