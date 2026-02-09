Quotidiano di Gela

Niscemi, non c'è più la croce diventata simbolo della resistenza di un'intera comunità: crollata nel fronte frana

Era diventata, in queste settimane di emergenza, un simbolo di resistenza

A cura di Redazione Redazione
09 febbraio 2026 20:17
Gela
Attualità
Niscemi. La croce, nel quartiere Sante Croci a Niscemi, non c'è più. E' crollata in queste ore, lungo il fronte di frana. Era diventata, in queste settimane di emergenza, un simbolo di resistenza. Il sindaco Massimiliano Conti ha confermato che la croce ha ceduto, finendo nel vuoto. Era stata apposta anche nel ricordo del luogo di culto toccato dalla frana del 1997.

