Niscemi, nella zona della Sughereta le fiamme non si fermano: Conti, "progetto criminale"

L'incendio va avanti da ore

Niscemi. Da ore la zona della Sughereta, a Niscemi, sta bruciando. Già nel primo pomeriggio di oggi, si era alzata una nube di fumo, ben visibile anche da Gela. Sono in atto complesse operazioni per limitare il fronte del fuoco. Il sindaco Massimiliano Conti, che sta seguendo l'evolversi della situazione, sul proprio profilo social, ha scritto di un "progetto criminale", alla base di quanto sta accadendo in un'area tutelata per la sua specificità ambientale.