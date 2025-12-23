Quotidiano di Gela

Niscemi, la Sagra del carciofo ottiene il riconoscimento di qualità dalla Pro Loco nazionale

Il riconoscimento ha ottenuto l'avallo della Pro Loco nazionale

A cura di Redazione Redazione
23 dicembre 2025 07:15
Niscemi, la Sagra del carciofo ottiene il riconoscimento di qualità dalla Pro Loco nazionale -
Gela
Niscemi
Attualità
Condividi

Niscemi. La tradizionale Sagra del carciofo di Niscemi ha ottenuto la certificazione di “Sagra di qualità”. L'ultimo passaggio si è avuto con un'ispezione condotta da Unpli, che ha attestato la sussistenza di tutti i parametri qualitativi. Dall'edizione 2026, la sagra niscemese sarà anche “Sagra di qualità”. “Un grande risultato che premia l'impegno di questi anni e la collaborazione con la locale Pro Loco, che ringrazio- dice il sindaco Massimiliano Conti. Questa attestazione esalta ancora di più la realtà della sagra organizzata a Niscemi, che celebra il carciofo e le tradizioni dei produttori e i loro sacrifici ma soprattutto un'intera comunità”. Il riconoscimento ha ottenuto l'avallo della Pro Loco nazionale.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela