Niscemi, la Sagra del carciofo ottiene il riconoscimento di qualità dalla Pro Loco nazionale

Il riconoscimento ha ottenuto l'avallo della Pro Loco nazionale

Niscemi. La tradizionale Sagra del carciofo di Niscemi ha ottenuto la certificazione di “Sagra di qualità”. L'ultimo passaggio si è avuto con un'ispezione condotta da Unpli, che ha attestato la sussistenza di tutti i parametri qualitativi. Dall'edizione 2026, la sagra niscemese sarà anche “Sagra di qualità”. “Un grande risultato che premia l'impegno di questi anni e la collaborazione con la locale Pro Loco, che ringrazio- dice il sindaco Massimiliano Conti. Questa attestazione esalta ancora di più la realtà della sagra organizzata a Niscemi, che celebra il carciofo e le tradizioni dei produttori e i loro sacrifici ma soprattutto un'intera comunità”. Il riconoscimento ha ottenuto l'avallo della Pro Loco nazionale.