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Niscemi, in una pizzeria lavoratori in nero: anche dj con licenza scaduta

Irregolarità in una pizzeria

A cura di Redazione Redazione
02 luglio 2026 10:50
Niscemi, in una pizzeria lavoratori in nero: anche dj con licenza scaduta -
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Cronaca
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Niscemi. La Polizia di Stato, come disposto dal Questore della Provincia di Caltanissetta Marco Giambra, in vista dell’approssimarsi della stagione estiva, ha eseguito controlli finalizzati al contrasto degli illeciti amministrativi presso alcuni esercizi commerciali, unitamente a personale dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, del Sian di Caltanissetta, della Siae di Gela e della Polizia locale. I controlli mirano a verificare il rispetto delle ordinanze sindacali, scongiurare la vendita di alcol ai minori e garantire il riposo delle persone che vivono in zona. Nel corso dei controlli il titolare di una pizzeria è stato sanzionato per violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro. Tre dipendenti sono stati trovati privi di contratto di lavoro e cinque privi di attestato per la manipolazione di alimenti. Anche al dj del locale è stato contestato il mancato rinnovo della licenza. L’Ispettorato territoriale del lavoro ha disposto l’immediata sospensione dell’attività nelle more della regolarizzazione degli illeciti. Analoghi controlli sono stati programmati su tutto il territorio della provincia e saranno eseguiti nelle prossime settimane.

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