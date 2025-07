Niscemi, i dem manifestano per la difesa dell'ospedale: "Azione comune con Gela"

Saranno presenti dirigenti provinciali e regionali del partito

Niscemi. Domani, i dem manifesteranno davanti all'ospedale "Basarocco". Il sit in è in difesa della struttura e per il rilancio, in vista della definizione in commissione sanità regionale della nuova rete ospedaliera. Anche su Niscemi si prevedono tagli, nonostante il sindaco Conti sia piuttosto fiducioso circa la tutela degli attuali livelli. Saranno presenti dirigenti provinciali e regionali del partito. Gli esponenti del Pd niscemese, in considerazione della comune azione portata avanti insieme al gruppo di Gela, a difesa della sanità pubblica, auspicano la presenza alla manifestazione proprio di esponenti gelesi, dirigenti e consiglieri comunali, a loro volta impegnati nel tentativo di evitare la perdita di posti letto per il "Vittorio Emanuele".