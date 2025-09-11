Niscemi, ha violato il divieto di avvicinarsi all'ex moglie: 42enne arrestato

L'arresto a Niscemi

Niscemi. I poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Niscemi mercoledì scorso, di seguito alla richiesta di intervento pervenuta presso la sala operativa dell’ufficio di Polizia, sono intervenuti presso un’abitazione del centro storico poiché un quarantaduenne, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dall’ex coniuge, vittima di maltrattamenti in famiglia, aveva violato la misura disposta dall’Autorità giudiziaria. Gli agenti hanno trovato la donna, in forte stato di agitazione, la quale riferiva che l’ex marito era stato lì, allontanandosi poco prima che giungesse l’equipaggio della Polizia di Stato, denunciando che nel corso della mattinata lo stesso l’aveva minacciata. Poco dopo, sul posto giungeva l’uomo che alla presenza dei poliziotti inveiva contro l’ex compagna. Il quarantaduenne, gravato da precedenti di polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia, minaccia e violenza a pubblico ufficiale, ammonito dal Questore di Caltanissetta a cambiare condotta, era già stato tratto in arresto per lo stesso reato nell’agosto del 2024 e sottoposto a misura cautelare. Nel corso della trattazione degli atti in Commissariato, l’arrestato ha riferito ai poliziotti che, se fosse stato condotto agli arresti domiciliari, sarebbe evaso, recandosi nuovamente presso l’abitazione dell’ex moglie. In considerazione delle diverse denunce di evasione pendenti a carico dell’uomo e delle reiterate minacce rivolte dallo stesso nei confronti dell’ex coniuge, su disposizione del Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Gela, l’arrestato è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.