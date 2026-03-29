Niscemi, frana e tutela territorio: "Rafforzare presenza vigili del fuoco"

L'incontro in municipio a Niscemi

Niscemi. Ieri si è svolto un incontro tra la Confsal Vvf Caltanissetta e il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti. All’incontro, tenutosi in municipio, hanno partecipato il segretario regionale Confsal VVF, Francesco Celauro, e una rappresentanza di vigili del fuoco residenti a Niscemi, trasferiti temporaneamente. Il confronto si è concentrato sulla sicurezza e sulla tutela del territorio di Niscemi, con particolare attenzione alla necessità di rafforzare la presenza dei vigili del fuoco, alla luce dei rischi idrogeologici, degli incendi boschivi e delle recenti emergenze che hanno interessato l’area. Nel corso dell’incontro sono state ribadite le principali azioni già avviate: rientro dei vigili del fuoco a Niscemi, per consentire loro di operare vicino alla comunità e rafforzare il dispositivo di soccorso; interlocuzioni istituzionali, con il coinvolgimento di parlamentari per sostenere il potenziamento del presidio locale; istituzione di un distaccamento permanente e il potenziamento degli organici del comando di Caltanissetta. È stato altresì evidenziato come tale obiettivo possa essere perseguito attraverso un percorso legislativo già adottato in contesti analoghi, come quello delle isole minori siciliane e di altre realtà nazionali, al fine di garantire interventi più rapidi ed efficaci. Il sindaco ha espresso piena disponibilità, comunicando di aver già avviato interlocuzioni con i vertici del Cnvvf. Ha inoltre confermato l’impegno a individuare soluzioni concrete per la sede operativa, valutando: la realizzazione di una struttura permanente; soluzioni temporanee, come moduli prefabbricati della Protezione Civile Nazionale, per ridurre i tempi di attivazione. La Confsal Vvf di Caltanissetta ha invitato il sindaco a formalizzare una richiesta ufficiale per l’istituzione del distaccamento permanente. Al termine dell’incontro, è stato espresso apprezzamento per la disponibilità e l’impegno dimostrato dall’amministrazione comunale, confermando la volontà di proseguire il lavoro congiunto per rafforzare la sicurezza del territorio di Niscemi e dell’intera provincia di Caltanissetta.