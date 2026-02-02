Niscemi, Enel energia sospende le bollette per chi ha perso la casa
L'azienda lo ha deciso su sollecitazione della società Cimet di Davide Catalano, che gestisce un punto vendita Enel a Niscemi
A cura di Redazione
02 febbraio 2026 19:15
Niscemi. Bollette di Enel energia sospese per le utenze coinvolte dalla frana e che i residenti hanno dovuto abbandonare. L'azienda lo ha deciso su sollecitazione della società Cimet di Davide Catalano, che gestisce un punto vendita Enel a Niscemi. Catalano ha dato formale comunicazione ai referenti Enel energia per la Sicilia, che preso atto della situazione abbattutasi sugli sfollati, hanno disposto lo stop alle bollette e ai distacchi delle utenze.