Niscemi, Enel energia sospende le bollette per chi ha perso la casa

Niscemi. Bollette di Enel energia sospese per le utenze coinvolte dalla frana e che i residenti hanno dovuto abbandonare. L'azienda lo ha deciso su sollecitazione della società Cimet di Davide Catalano, che gestisce un punto vendita Enel a Niscemi. Catalano ha dato formale comunicazione ai referenti Enel energia per la Sicilia, che preso atto della situazione abbattutasi sugli sfollati, hanno disposto lo stop alle bollette e ai distacchi delle utenze.