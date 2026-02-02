Quotidiano di Gela

Niscemi, Enel energia sospende le bollette per chi ha perso la casa

L'azienda lo ha deciso su sollecitazione della società Cimet di Davide Catalano, che gestisce un punto vendita Enel a Niscemi

A cura di Redazione Redazione
02 febbraio 2026 19:15
Niscemi, Enel energia sospende le bollette per chi ha perso la casa -
Gela
Niscemi
Attualità
Condividi

Niscemi. Bollette di Enel energia sospese per le utenze coinvolte dalla frana e che i residenti hanno dovuto abbandonare. L'azienda lo ha deciso su sollecitazione della società Cimet di Davide Catalano, che gestisce un punto vendita Enel a Niscemi. Catalano ha dato formale comunicazione ai referenti Enel energia per la Sicilia, che preso atto della situazione abbattutasi sugli sfollati, hanno disposto lo stop alle bollette e ai distacchi delle utenze.

Continua a leggere su quotidianodigela.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Quotidiano di Gela