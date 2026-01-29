Niscemi e la ricostruzione, Conti: "Ringrazio Di Stefano, valuteremo proposta aree gelesi"

"La procedura può partire dai due consigli comunali", dice Di Stefano

Gela. La ricostruzione dei quartieri franati a Niscemi potrebbe iniziare dalle aree, lungo la Piana di Gela, attualmente in territorio gelese. "Siamo pronti a cederle al Comune di Niscemi - dice il sindaco gelese Terenziano Di Stefano - lo abbiamo proposto nel corso di una riunione operativa tenutasi in municipio, a Niscemi. La procedura può partire dai due consigli comunali, che dovranno deliberare e poi trasmettere tutto alla Regione". Secondo Di Stefano, "le aree sono libere e utilizzabili, a ridosso tra Gela e Niscemi, ma attualmente in territorio gelese". Dovrà essere perimetrata la fascia interessata, lungo la Piana di Gela, area fortemente interessata dalla produzione agricola. "Ringrazio il sindaco di Gela Di Stefano. Le due comunità dimostrano di essere unite da rapporti fraterni - dice il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti - quello della ricostruzione è un tema che dovremo affrontare. Valuteremo la proposta arrivata dal sindaco di Gela. Stiamo dando priorità alla messa in sicurezza delle aree franate e soprattutto dei cittadini. La proposta sarà certamente sottoposta a un vaglio attento". Il Comune di Gela è pronto a rinunciare ad aree di propria pertinenza pur di sostenere la ricostruzione niscemese. "Vogliamo fare la nostra parte - conclude Di Stefano - per far sì che venga mantenuta la piena identità di Niscemi".