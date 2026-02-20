Niscemi colpita dalla frana, a un mese dall'emergenza una fiaccolata per la città

Per tutta la città di Niscemi e i suoi abitanti che vedono in bilico, con il centro storico, la propria cultura, le proprie radici, le tradizioni, le abitudini e la stessa identità di niscemesi

Niscemi. Mercoledì 25 febbraio, a un mese dal drammatico evento franoso che ha sconvolto la città, si terrà una fiaccolata solidale per tutte le famiglie che sono state costrette a lasciare le proprie case o che le hanno irrimediabilmente perdute; per tutte le attività commerciali e i professionisti che hanno perso il lavoro; per i commercianti che risentono del clima avverso che si è creato e per gli agricoltori che non possono più agilmente raggiungere i propri campi. Per tutta la città di Niscemi e i suoi abitanti che vedono in bilico, con il centro storico, la propria cultura, le proprie radici, le tradizioni, le abitudini e la stessa identità di niscemesi. L’intera popolazione è invitata a partecipare. La manifestazione avrà inizio alle ore 18 e terminerà alle ore 20. Il corteo partirà da Largo Giugno (Vestro Pub). Proseguirà lungo via Marconi fino alla rotonda, svolterà a sinistra per proseguire lungo via Salvatore Noto, raggiungendo l’imbocco della Sp12 per un momento di raccoglimento. Quindi la fiaccolata continuerà lungo Via Madonna per concludersi al Santuario Maria Santissima del Bosco. Ai partecipanti si chiede di portare con sé una fiaccola, che verrà accesa all’imbocco della Sp12. Il corteo si svolgerà nella massima compostezza e sarà, per scelta, silenzioso e senza alcuno slogan. L'iniziativa è del comitato "Evento franoso Niscemi".