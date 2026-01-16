Niscemi, cedimenti sulla sp12: strada interrotta e rischio isolamento

L'arteria viaria, molto importante per la zona niscemese, è attualmente impraticabile

Niscemi. Nella notte, un tratto di strada, sulla sp12, che collega la Gela-Catania a Niscemi, ha ceduto. L'arteria viaria, molto importante per la zona niscemese, è attualmente impraticabile. Il sindaco Massimiliano Conti spiega che è "in corso una frana lungo tutto il costone". Nella notte, sono intervenuti i mezzi di soccorso, per una prima messa in sicurezza. C'è forte preoccupazione a Niscemi, soprattutto tra i tanti agricoltori, titolari di aree coltivate in quella zona. "Dopo la frana di quasi dieci anni fa su quell'arteria stradale, il Comune di Niscemi presentò alla Regione un progetto di massima per circa otto milioni di euro, per lavori tesi al consolidamento del costone, redatto dall'architetto Pino Cincotta. C'era il tempo necessario per portare a buon fine il finanziamento e la messa in opera dei necessari interventi. L'amministrazione comunale e il consiglio dovrebbero chiedere riscontro circa lo stato di quel progetto. Occorre una forte azione rivendicativa verso gli organi competenti della Regione Siciliana e dello Stato per intervenire in modo risolutivo a riguardo, in quanto Niscemi corre il rischio di rimanere isolata da Gela e Catania. L'altra arteria, la sp10, verso Ponte Olivo, a sua volta, in passato, ha fatto registrare importanti eventi franosi", spiega Francedco Di Dio, componente della direzione provinciale del Partito democratico.