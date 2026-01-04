Niscemi cade in casa, il Melilli vince 1-0
Il Niscemi manca l’aggancio al quinto posto ma rimane a dieci lunghezze di vantaggio dalla zona playout del girone B
A cura di Giovanni Indovina
04 gennaio 2026 20:21
Niscemi. Il Melilli mette la parola fine alla striscia di imbattibilità del Niscemi. Al “Pontelongo”, i neroverdi si impongono sui locali col punteggio di 1-0, superandoli di misura. Divin Kamga segna il gol decisivo ai fini del punteggio finale, che premia gli aretusei. Il Niscemi manca l’aggancio al quinto posto ma rimane a dieci lunghezze di vantaggio dalla zona playout del girone B, guidato da un Modica imprendibile, che con otto punti di vantaggio dall’Avola consolida il primato e si avvicina sempre di più alla promozione in Serie D.