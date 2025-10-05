Niscemi cade a Vittoria, pari a Noto per la Vigor: tris del Real Gela

I risultati della giornata.

Gela. Primo punto stagionale per la Vigor Gela, che pareggia sul campo del Noto con il punteggio di 1-1 nel segno di Gabriele Battaglia. Domenica amara, invece, per il Niscemi, che manca ancora una volta il successo. Mauro e compagni cadono al “Cosimo” di Vittoria per 4-2. Gol di Zappalà, Cappello e doppia marcatura per Cocimano tra le fila dei biancorossi, quarti in classifica. A rendere meno amara la sconfitta rimediata dai gialloverdi le reti di Aramburu e Amaya. Primo brindisi, in Prima Categoria, per il Real Gela dei presidenti Alabiso e Spadaro. La squadra guidata da Oscar Argetta piega il Carlentini per 3-1 grazie ai timbri di Bentivegna e Deoma, autore di una doppietta.