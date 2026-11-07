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Niscemi, big match al "Pontelongo": arriva la corazzata Messina

Gialloverdi all'esame Messina per consolidare la prima posizione in classifica e difendersi dalle insidie dell'Acireale, che dopo l'inaspettato ko in casa dello Scordia sarà di scena fra le proprie mura dinanzi alla Leonzio 1909.

A cura di Giovanni Indovina Giovanni Indovina
07 novembre 2026 15:30
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Niscemi, big match al "Pontelongo": arriva la corazzata Messina - Foto: ASD Niscemi Football Club
Foto: ASD Niscemi Football Club
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Niscemi. In vetta alla classifica del girone B di Eccellenza, il Niscemi si gode la posizione più privilegiata di tutte e guarda tutte le altre squadre dall'alto verso il basso. Al "Pontelongo", domani, arriverà il Messina, ultimo nel raggruppamento dopo la penalizzazione di venti punti inflitta, la scorsa settimana, dalla Procura Federale. Raramente c'è così tanta attesa per uno scontro tra la capolista e il fanalino di coda, ma la nomea della formazione peloritana parla da sola e, inevitabilmente, attirerà nell'impianto gialloverde diversi appassionati dell'intero comprensorio.

Gialloverdi all'esame Messina per consolidare la prima posizione in classifica e difendersi dalle insidie dell'Acireale, che dopo l'inaspettato ko in casa dello Scordia sarà di scena fra le proprie mura dinanzi alla Leonzio 1909.

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