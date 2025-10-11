Niscemi, banco di prova di alto livello contro la capolista Messana
Appuntamento in casa, invece, per la Vigor Gela, chiamata al riscatto contro la Sommatinese. Real Gela e Terranova dovranno vedersela con Riesi e Scordiense.
Niscemi. Il Niscemi, al “Pontelongo”, fronteggerà la capolista Messana, tra le candidate per la vittoria e il conseguente salto di categoria. Fondamentale muovere la classifica per i gialloverdi, che hanno ufficializzato in mattinata l’arrivo di Samuele D’Agosto, esterno ex Gela.
Terza sfida del torneo di Promozione, invece, per la Vigor Gela, che al “Presti” riceverà la visita della Sommatinese, ottava in classifica a due punti, al pari del Noto. Gara ampiamente alla portata dei ragazzi di mister Barresi, che ospiteranno i granata alla ricerca di un primo successo stagionale che darebbe entusiasmo e morale al gruppo.
In Prima Categoria, il Real Gela è atteso domani sul campo di uno sfortunato Riesi, reduce da due sconfitte “di corto muso” arrivate allo scadere. Deoma e compagni, invece, punteranno a bissare il successo ottenuto sabato scorso contro il Carlentini.
Non procede bene, invece, il campionato di Seconda Categoria del Terranova, che viene da due sconfitte consecutive per 6-0 e 3-0. Domani la sfida contro la Scordiense per dare una svolta a questo campionato.