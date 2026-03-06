Niscemi, anziano morì dopo essere stato investito: chiuse le indagini

La procura gelese ha chiuso le indagini a carico di un giovane che era alla guida di un fuoristrada che investi' l'anziano, settantasettenne

Niscemi. Un anno fa il pensionato Giuseppe Alario fu travolto mentre attraversa la strada, a piedi, in un tratto di via Marconi. L'impatto fu fatale. Nonostante il trasferimento d'urgenza all'ospedale Vittorio Emanuele di Gela, morì. La procura gelese, guidata dal procuratore capo Salvatore Vella, ha chiuso le indagini a carico di un giovane che era alla guida di un fuoristrada che investi' l'anziano, settantasettenne. La contestazione è di omicidio stradale. Quella sera, le condizioni metereologiche non erano favorevoli, con una pioggia piuttosto insistente. Pare che l'anziano stesse raggiungendo un'attività commerciale della zona ma non fece in tempo, travolto appunto dal fuoristrada Suzuki condotto dall'indagato. Il giovane e due coetanei che erano insieme a lui allettarono i soccorsi.