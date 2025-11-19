"Nessuna intenzione di destabilizzare, in altri casi nessun clamore", Castellana: "Avanti con il sindaco"

Il prosieguo dirà se la "ferita" politica che qualche alleato ritiene di aver sofferto potrà essere risanata

Gela. Il Movimento cinquestelle, da inizio settimana con un nuovo innesto, quello del consigliere comunale Massimiliano Giorrannello, si trova ad affrontare una fase politicamente non banale, anzi. Il vicepresidente Ars Nuccio Di Paola vuole accelerare nella costruzione dell'alternativa al governo Schifani, fiaccato dalle inchieste giudiziarie. In città, però, il sì di Giorrannello ai cinquestelle più di qualche mugugno interno lo ha determinato e le parole del sindaco Terenziano Di Stefano sono parse poco concilianti. “Non abbiamo alcuna intenzione di minare la stabilità dell'alleanza e del “modello Gela” - dice il capogruppo consiliare Francesco Castellana – Giorrannello ha fatto una scelta e ha chiesto di poter aderire al Movimento cinquestelle, che è inclusivo e plurale. Ha sempre lavorato per la comunità e abbiamo ritenuto che abbia tutte le qualità per fare bene, accettando chiaramente oneri e onori. Non è mio compito andare a valutare le motivazioni personali che lo hanno portato a lasciare il gruppo di Una Buona Idea”. La prossima settimana, su iniziativa proprio di Castellana, si terrà una riunione con tutti i consiglieri del Movimento cinquestelle e con la rappresentanza istituzionale del partito. “Faccio fatica a comprendere questo clamore – continua – quando il consigliere comunale Lupo decise di lasciare il nostro partito per aderire all'Mpa, non ricordo nostre reazioni plateali. Ci sono stati anche altri casi, con passaggi al Pd”. Castellana ribadisce la direzione intrapresa, già dallo scorso anno. “Andiamo avanti sostenendo il sindaco Di Stefano – conclude - con la coalizione, per compiere una vera primavera progressista”. Il prosieguo dirà se la "ferita" politica che qualche alleato ritiene di aver sofferto potrà essere risanata.

In foto il consigliere comunale M5s Francesco Castellana