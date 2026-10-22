La Protesta Nessuna certezza e norma bloccata dall'Ars, in Comune scoppia la protesta degli occupanti Iacp

Una ventina di persone, tutti residenti in immobili popolari e senza certezze sulla permanenza, sono arrivati in municipio

Gela. Davanti a nuovi imminenti sgomberi e alla norma che non ha trovato il sì dell'Ars, per la proroga dei termini di regolarizzazione, gli occupanti degli alloggi Iacp hanno deciso di organizzare una protesta in Comune. Stanno occupando Palazzo di Città. Una ventina di persone, tutti residenti in immobili popolari e senza certezze sulla permanenza, sono arrivati in municipio. Da tempo, reclamano una regolarizzazione. Molti, con bambini piccoli a carico, vivono negli alloggi da anni e hanno impiegato proprie risorse economiche per adeguarli. Da mesi, sulle loro spalle pesa l'ombra dello sgombero che ha già riguardato altri nuclei familiari. L'emendamento presentato all'Ars avrebbe potuto, se approvato, prorogare il termine per la loro regolarizzazione. Il governo regionale e la maggioranza hanno però stralciato questa norma, che non è stata trattata durante la discussione della cosiddetta “manovrina”. Il sindaco Terenziano Di Stefano aveva chiesto pubblicamente un intervento del governo regionale e dell'Ars, per andare incontro ai bisogni di famiglie, in città e in altri centri siciliani, che non hanno altre possibilità di alloggio.