Quotidiano di Gela

Nella notte trasferimento in elisoccorso, paziente con emorragia interna

Un paziente in gravi condizioni

A cura di Redazione Redazione
05 luglio 2026 05:03
Nella notte trasferimento in elisoccorso, paziente con emorragia interna -
Gela
Cronaca
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Gela. Nella serata di ieri, era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Le sue condizioni, a causa di un'emorragia interna, sono subito apparse gravi. Il paziente così è stato trasferito in elisoccorso in una struttura specializzata. Il trasferimento è stato effettuato nella notte attraverso l'elipista di contrada Brucazzi, pienamente ripristinata.

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