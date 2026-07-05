Nella notte trasferimento in elisoccorso, paziente con emorragia interna

Un paziente in gravi condizioni

Gela. Nella serata di ieri, era arrivato al pronto soccorso dell'ospedale "Vittorio Emanuele". Le sue condizioni, a causa di un'emorragia interna, sono subito apparse gravi. Il paziente così è stato trasferito in elisoccorso in una struttura specializzata. Il trasferimento è stato effettuato nella notte attraverso l'elipista di contrada Brucazzi, pienamente ripristinata.